صدام بين شباب الأهلي والشارقة في نصف نهائي كأس السلة

ضرب حامل اللقب فريق الشارقة موعداً، الأحد المقبل، مع شباب الأهلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة، عقب تخطيهما بنجاح أول من أمس، ربع النهائي، بفوز «الملك» على البطائح «97-60»، وتخطي «فرسان دبي» حاجز الـ100 نقطة بعد الفوز على الوحدة «110-93». وتأهل أيضاً إلى نصف النهائي الوصل والنصر، عقب فوز «الإمبراطور» على الظفرة بواقع «82-66»، و«العميد» على فريق «أكاديمية جام» بنتيجة «85-65».