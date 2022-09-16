منتخب الشواطئ يعسكر في البرتغال استعداداً لكأس القارات

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية للسفر إلى البرتغال بعد غد، لخوض معسكره الخارجي، الذي سيستمر حتى 26 من الشهر الحالي، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية في نوفمبر المقبل.

ويخوض أبيض الشاطئية في معسكره الخارجي مباراتين وديتين أمام منتخب البرتغال يومي 20 و21، بالإضافة لأربع مباريات أخرى أمام فرق برتغالية.

وتضم قائمة المنتخب لهذا المعسكر 15 لاعباً، هم: محمد الجسمي، حسن علي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمد، سعيد عيد، سلطان إسماعيل، حميد جمال، راشد عيد، جمال محمد، عبدالله محمد، عبدالله عباس، كمال علي، أحمد ملاحي.