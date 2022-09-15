الشامسي تُشارك في اجتماع اللجنة القانونية لاتحاد غرب آسيا

شاركت حمدة الشامسي، مديرة إدارة الشؤون القانونية في اتحاد كرة القدم، في اجتماع اللجنة القانونية لاتحاد غرب آسيا، الذي عُقد أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وناقش الاجتماع تعديلات لوائح النظام الانتخابي، التي جاءت بعد عدد من الملاحظات والتعليقات الواردة من الاتحاد الآسيوي بشأنها، إلى جانب التعديلات الخاصة باللوائح التنظيمية للجمعية العمومية، قبل أن تتم المصادقة عليها من قبل اللجنة، ويتم رفعها إلى اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لإقرارها.