عموري وتيغالي خارج القائمة الموسعة للمنتخب

خلت قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم، أمس، لخوض معسكره التدريبي في النمسا بقيادة المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، من اسم صانع ألعاب الوصل عمر عبدالرحمن «عموري»، ومهاجم الوحدة سيباستيان تيغالي، على الرغم من تألق الأول بعد أن قدم مستوى جيداً في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وضمت القائمة: محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف وعبدالرحمن العامري لحراسة المرمى، وحسن المحرمي، وسالم سلطان، ومحمد العطاس، وخليفة الحمادي، وخالد الهاشمي، والحسن صالح، وخالد الظنحاني، وعبدالعزيز هيكل، وأحمد جميل، وسعيد جمعة وبندر الأحبابي للدفاع.

وتم استدعاء علي سالمين، وطحنون الزعابي، وعبدالله حمد، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وماجد حسن، وفلاح وليد، وخالد البلوشي، وعلي صالح وفابيو دي ليما لخط الوسط، وحارب عبدالله، جاسم يعقوب، وكايو كانيدو وعلي مبخوت في الهجوم.

ومن المقرر أن يقام معسكر النمسا من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام باراغواي وفنزويلا في 23 و27 من الشهر نفسه.

ويشهد دوري أدنوك للمحترفين، أول حالة توقف هذا الموسم، عقب نهاية الجولة الثالثة المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويمتد التوقف لأسبوعين حتى أول أكتوبر المقبل.

ويستعد المنتخب لعدة استحقاقات مهمة، وتتضمن بطولات كأس الخليج العربي «خليجي 25» في يناير 2023، وكأس غرب آسيا في مارس 2023، وكأس آسيا 2023.