مفاجأة في القائمة الموسعة للمنتخب الإماراتي

خلت قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، لخوض معسكره التدريبي في النمسا بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من اسم صانع ألعاب الوصل عمر عبدالرحمن «عموري» ومهاجم الوحدة سيباستيان تيغالي، على الرغم من تألق الأول وتقديمه مستوى جيد في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وضمت القائمة محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف وعبدالرحمن العامري لحراسة المرمى، وحسن المحرمي، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبد العزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة وبندر الأحبابي للدفاع.



وتم استدعاء علي سالمين، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، علي صالح وفابيو دي ليما لخط الوسط، وحارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو وعلي مبخوت في الهجوم.

ومن المقرر أن يقام معسكر النمسا من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام باراغواي وفنزويلا في 23 و27 من الشهر نفسه.

ويشهد دوري أدنوك للمحترفين، أول حالة توقف هذا الموسم، عقب نهاية الجولة الثالثة المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويمتد التوقف لأسبوعين حتى أول أكتوبر المقبل.

ويستعد المنتخب لعدة استحقاقات مهمة، وتتضمن بطولات كأس الخليج العربي «خليجي 25» في يناير 2023، وكأس غرب آسيا في مارس 2023، وكأس آسيا 2023.