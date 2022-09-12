منصور جمعة يحرز ميدالية برونزية في البطولة العربية للجودو

أحرز لاعب المنتخب الوطني للجودو، منصور جمعة، الميدالية البرونزية لمنافسات وزن فوق 90 كغم لفئة الناشئين ضمن فعاليات البطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم بتونس. `وتعود بعثة المنتخب لناشئي الجودو من تونس اليوم، بعد المشاركة في البطولة التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

وشهدت هذه البطولة مشاركة 523 لاعباً ولاعبة من تسع دول، في مقدمتهم أبطال الأندية التونسية، وعددهم 300 لاعب ولاعبة من 23 نادياً تونسياً، إضافة إلى مشاركة 18 نادياً من الجزائر، وخمسة أندية من مصر، وثلاثة أندية من الكويت، وفريقين من الإمارات وليبيا، ونادٍ واحد من كل من قطر وسورية واليمن.

وشهدت البطولة فوز لاعب المنتخب منصور جمعة ببرونزية وزن فوق 90 كغم لفئة الناشئين، فيما اكتسب بقية اللاعبين الناشئين خبرة جيدة من المشاركة في هذه البطولة القوية استعداداً لبدء النشاط المحلي في 17 سبتمبر الجاري، إذ كانت المشاركة بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرات وتلبية دعوة الأشقاء في تونس. وأكملت اللجنة الفنية للجودو الترتيبات الخاصة بانطلاقة الموسم الجديد في ضيافة الشارقة بإقامة بطولة كأس الاتحاد لفئتي البراعم والشباب، المقررة يوم السبت المقبل بمشاركة جميع الأندية.