نشاط مكثف لقضاة الملاعب قارياً ودولياً

تشارك مجموعة من قضاة الملاعب الإماراتيين في عدد من بطولات ومنافسات كرة القدم القارية والدولية، خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022.

ويشارك في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة، كل من يحيى الملا ومسعود حسن وأحمد عيسى درويش وزايد داوود وعادل النقبي وجاسم عبدالله.

ويظهر الحكم فهد بدر في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تقام بالكويت، فيما يشارك في التصفيات التمهيدية لكأس آسيا تحت 17 سنة الحكمان سلطان محمد صالح، جمال المخيني، إضافة إلى اثنين من مقيمي الحكام هما خالد الدوخي وأحمد يعقوب، بجانب المساعد زايد داوود، فيما يظهر عمر آل علي ضمن حكام الفار في كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات.