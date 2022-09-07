مربط دبي يحرز ذهب الأمهار في بطولة «بيرغامو»

أحرز مربط دبي للخيول العربية ذهبية الأمهار مع المهر «دي شاهين»، وهو من الفحل العالمي «إكسكاليبور إي إيه» والفرس العالمية «دي شيهانة»، في بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية بإيطاليا، التي اختتمت مساء أول أمس، بمشاركة مجموعة كبيرة من الخيول العربية ذات الجودة العالية. وذكر بيان صحافي: «لفت إنتاج مربط دبي من الفحل (إف إيه إل رشيم) الأنظار، بإحراز المهرة (دي نرجسية) الكأس الذهبية. كما حصل إنتاج مربط دبي على برونزية الأفراس مع الفرس (دي مودي) وهي من الفحل (إف إيه إل رشيم) والفرس (دي نوال)».