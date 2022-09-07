دبي تستضيف بطولة «بي كيه كيه» للكيك بوكسينغ

تستضيف دبي يوم الثامن من أكتوبر المقبل منافسات بطولة «بي كيه كيه» للكيك بوكسينغ، التي تنظمها شركة «بي كي كي سبورتس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 20 من أقوى الملاكمين في العالم، وتقام منافساتها في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر. وتشهد البطولة إقامة 10 مواجهات من أصعب نزالات بطولات الكيك بوكسينغ في العالم، يتصدرها النزال الرئيس بين السويسري أولريك بوكيم والتركي سيردار إيروغلو اللذين يتنافسان على حزام بطولة العالم لفئة 90 كلغ، كما يتنافس الهندي محمد شعيب مع الباكستاني شكيل عبدالله شانديو.