فريق رويال يتدرب بين 6 و9 صباحاً.. «نهج أوروبي»

كشف رئيس مجلس إدارة نادي رويال سبورت وخبير التسويق الرياضي محمد بغدادي أن فريقه المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي يجري تدريباته اليومية بنادي الإمارات في ساعات الصباح الباكر، وتحديداً بين السادسة والتاسعة صباحاً، استعداداً للموسم المقبل، مشيراً إلى أن هذا النهج التدريبي ينفرد به الجهاز الفني في الدولة، ويتطلع من ورائه لتحقيق رؤيته الفنية ببناء فريق قادر على المنافسة بقوة، كاشفاً عن أن هدفه الفوز بدرع البطولة والتأهل للعب في دوريات أعلى مستقبلاً وبشكل تدريجي.

وقال بغدادي لـ«الإمارات اليوم»: «الفكر الذي تطبقه إدارة النادي هو منهج أوروبي متبع في الكثير من الأندية استناداً إلى إمكانات ومواصفات اللاعبين ونحن بدورنا درسنا ذلك ووجدنا حاجة لاعبي فريقنا والذين معظمهم من الجنسيات الإفريقية إلى أن يتدربوا في الساعات المبكرة حيث تكون طاقتهم في القمة، وعرضنا ذلك على مختصين رياضيين رافقونا في الرؤية ووجدنا مع استمرار التدريبات صحة النهج حيث تصاعدت اللياقة البدنية والمهارة بشكل سريع ومميز ورؤيتنا أن نوجد في عالم صناعة كره القدم بشكل مؤثر».

وعن سر التدريب فجراً، قال: «بداية فترات الإعداد عادة ما تكون بعودة اللاعب من فترة الراحة التي يصاحبها عادات غير صحية مثل السهر والأكل غير الصحي وهو ما يتغير فور بدء التدريب فجراً في بداية فترات الإعداد والالتزام به، وعلمياً، يساعد التدريب فجراً اللاعب على انتظام عملية الأيض وإفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن زيادة حيوية أجهزة الجسم وتنشيطها وتقوية المناعة ويجدد الخلايا المسؤولة عن الذاكرة والتركيز وأن كفاءة اللاعب العضلية تزداد تدريجياً صباحاً».

يذكر أن اتحاد كرة القدم أطلق مسابقة دوري الدرجة الثالثة في الموسم الماضي.