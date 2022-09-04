4 متنافسين على لقب بطولة دبي للشطرنج

يسدل الستار عند الساعة السابعة مساء اليوم، بحفل ختام منافسات بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، في نسختها الـ22، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة منذ عام 1999، تبدأ عند الساعة العاشرة صباح اليوم الجولة التاسعة والأخيرة من المنافسة، والتي انحصرت بين أربعة لاعبين مع قرب المسابقة من خط النهاية.

ويتشارك أربعة متنافسين في الصدارة، هم: الروسي ألكسندر بريدكي، والهندي أرجون إريغيسي، ومواطناه أرافيند شيتامبارام، وراميشبابو براغاناندا، برصيد 6 نقاط لكل منهم، يليهم أربعة لاعبين برصيد 5.5 من النقاط، هم: المصري أحمد عدلي، والأرميني أرام هاكوبيان، والهنديان جوبتا وسيتورمان.