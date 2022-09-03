الكازاخستاني رينات يفقد صدارة «شطرنج دبي»

نجح الهندي أرجون إريغيسي في إيقاف انتصارات منافسه الكازاخستاني رينات جومباييف في قمة مباريات الجولة السادسة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، وأزاحه عن قمة الترتيب في مباراة سيطر فيها على جناح الملك وترجم هذه السيطرة لهجوم ساحق أجبر رينات على الاستسلام متنازلاً عن القمة.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، انتصر كل من عمران الحوسني على الهندية إشفي أكاروال وسعيد إسحاق على الهندي إبراهيم دهقان وخسر أحمد الرميثي من الهندي المخضرم لاكسمان وفاز علي عبدالعزيز على الأردني كنعان النماص.