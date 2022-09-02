اتحاد الكرة ينظم ورشة لشرح «بروتوكول المباريات»

نظّم اتحاد كرة القدم، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل لشرح ومناقشة التعديلات الجديدة على بروتوكول المباريات للموسم الجديد، المعتمد من الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة في الدولة. وشارك في الورشة رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من الأطقم الفنية والطبية والإدارية العاملة في الأندية. من جانبها، قامت إدارة تقنية المعلومات في اتحاد الكرة، بشرح كل إجراءات النظام الإلكتروني الطبي، والخاصة بإضافة التطعيمات والفحوص.