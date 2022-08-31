"دبي لسباق الخيل" و"دبي للفروسية" يحصلان على اعتماد "مكان رائع للعمل"

حصل نادي دبي لسباق الخيل على اعتماد "مكان رائع للعمل"، بعد استطلاع رأي للموظفين أجري في مايو الماضي من قبل مؤسسة "Great Place to Work Certification" المتخصصة في هذا المجال، ليصبح أول مؤسسة لسباقات الخيل تحصل على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على المؤسسات التي تعد من أفضل البيئات للعمل.

كما نال الإنجاز نفسه كل من نادي دبي للفروسية، ومصنع زعبيل للأعلاف في إنجاز ثلاثي لهذه المؤسسات الواقعة تحت مظلة إدارية واحدة. وتم الإعلان عن الإنجاز وتسليم الشهادات الثلاث في حفل أقيم بفندق ميدان بدبي.

وقال اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية: " سعادتنا مضاعفة بحصول مؤسساتنا الثلاثة بشكل متزامن على اعتماد مكان رائع للعمل، وهذا الإنجاز ثمرة لتوجهات الإدارة العليا بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي للفروسية بالاستثمار في المورد البشري والحفاظ عليه مع تقديم الأفضل لجميع الموظفين بصرف النظر عن الأجناس والأعراق والثقافات، خاصة ما تتميز به النوادي من بيئة عمل مختلطة ومتجانسة من جنسيات مختلفة".

وقال إبراهيم مغربل المدير العام مؤسسة "Great Place to Work Certification" ، الذي قدم شهادات التقدير " هذا الإنجاز يصعب تحقيقه، فالكثير من المؤسسات ترغب في ذلك لكن التقييم هو الذي يحدد النتيجة النهائية، ويجب أن يكون المعدل النهائي للمؤسسة 64.5 % أو أعلى لتحصل على الشهادة، لكن جهود موظفي وإدارات المؤسسات الثلاثة تضافرت نحو توفير بيئة العمل المناسبة، ما مهد الأرضية للحصول على هذا التقدير الرفيع".