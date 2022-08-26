«دبي لأصحاب الهمم» يكرّم المتطوعين في نشاطه الصيفي

كرّم نادي دبي لأصحاب الهمم 250 متطوعاً ومتطوعة تقديراً لمشاركاتهم وجهودهم التطوعية التي أسهموا بها في إنجاح النسخة السادسة للنشاط الصيفي.

وأثنى ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة في تصريح صحافي: «مشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة في النشاط الصيفي مصدر فخرنا واعتزازنا، فالتطوع منهج إماراتي، خصوصاً أن الوعي بأهميته كان دافعاً للجميع للوجود في مثل هذه المبادرات المجتمعية المهمة».

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، أن «التطوع نهج وسلوك، حيث يحث ديننا الحنيف على التطوّع الذي لا يزيد المتطوعين منزلة عند المجتمع فقط وإنما عند المولى عز وجل، والاعتزاز الذي رأيناه في عيون المتطوعين خلال ثمانية أسابيع من النشاط الصيفي، وحرصهم على دورهم المجتمعي يؤكد نجاح تجاربهم التطوعية التي أضافت لهم الكثير من المكاسب».

وقام بالرقاد وبرفقته فوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد بالنادي بتكريم المتطوعين، منهم أم المتطوعين عائشة الحمادي، كما شمل التكريم الذين حطموا أرقام العمل التطوعي بالنادي، والذين عمل كل واحد منهم 140 ساعة تطوعية.