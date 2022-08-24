«عالم دبي للرياضة» يستقطب أكثر من 3000 مشارك يومياً

أعلن مجلس دبي الرياضي أن أكثر من 3000 شخص يشاركون في أنشطة «عالم دبي للرياضة» يومياً في العطلات، ويتوافدون للاستمتاع بكل الأنشطة التي تنظم يومياً على مدار 16 ساعة، من الثامنة صباحاً إلى منتصف الليل. وللعام الـ12 على التوالي، يواصل «عالم دبي للرياضة»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي، استقطاب آلاف الرياضيين والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين يستفيدون من الأنشطة المتعددة والمتميزة لممارسة الرياضة داخل القاعات المكيفة طوال فترة الصيف.

وقام أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، علي عمر البلوشي، في ملاعب «عالم دبي للرياضة»، بتفقد أنشطة «عالم دبي للرياضة».

ويضم الحدث الأكبر من نوعه 42 ملعباً مختلفاً، تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 4 و5 و6 داخل مركز دبي التجاري العالمي، بما فيها 18 ملعباً للريشة الطائرة، وثلاثة ملاعب كرة قدم مخصصة للفرق المؤلفة من خمسة لاعبين، وثلاثة ملاعب للفرق المؤلفة من سبعة لاعبين. كما يضم «عالم دبي للرياضة» مساحات مخصصة لمحبي رياضة الكريكت، ويقدم ملعبين للبادل تنس، إلى جانب ثمانية ملاعب لكرة الطاولة. وتشمل المرافق أيضاً ملعبين للكرة الطائرة، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، ما يضمن لمختلف فئات المجتمع الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المميزة والمتنوعة، على اختلاف اهتماماتهم.