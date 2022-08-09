100 يوم على انطلاق جولة «دي بي وورلد للغولف» في دبي

بدأ العد التنازلي لجولة «دي بي وورلد العالمية» للغولف، حيث يُختتم موسم الجولة في دبي، مع تبقي 100 يوم رسمياً اليوم على انطلاق فعاليات الحدث المرتقب، الذي سيكون الخامس لهذا العام ضمن سلسلة رولكس، ويُقام في عقارات جميرا للغولف. وتتميز البطولة بأنها تجمع أفضل اللاعبين بحسب تصنيف أداء الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد بالتعاون مع رولكس، على ملعب الأرض (ذا إيرث) بداية من 17 نوفمبر المقبل.

يتوقع أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم والأبطال السابقين للجولة تحديداً، ومنهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المتوج بأربعة ألقاب كبرى، والإنجليزي مات فيتزباتريك، الذي حقق لقب بطولة أميركا المفتوحة هذا العام، والإسباني جون رام الحاصل على أربعة ألقاب في سلسلة رولكس، ونجوم آخرون.