منتخب التنس يغادر إلى فيتنام للمشاركة في كأس ديفيز

غادرت أمس بعثة منتخب التنس إلى فيتنام للمشاركة في بطولة كأس ديفيز، والتي تقام من الثامن إلى الـ14 الجاري. ويشارك فيها المنتخب إلى جانب منتخبات: السعودية وسوريا وماليزيا والأردن وباسفيك أوشينيا وإيران وفيتنام. ويترأس البعثة، عضو مجلس الإدارة ومسؤول لجنة المنتخبات محمود البلوشي والمدرب محمود نادر، واللاعبون عبدالرحمن الجناحي وعبدالله عدنان وعبدالله إسحاق بينما تعرض عمر بهروزيان لإصابة مفاجئة.