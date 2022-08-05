طرفا نهائي «خليجي» الشباب للسلة يتحدد اليوم

تصل البطولة الخليجية لمنتخبات كرة السلة، اليوم، إلى محطتها قبل الختامية، وذلك بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي على صالة نادي الوصل في دبي، تجمع الأولى في الرابعة عصراً منتخبي قطر والبحرين، وفي السادسة والربع تلتقي السعودية والكويت، في مباراتين ستحدد نتائجهما طرفي المباراة النهائية التي تقام غداً السبت.

وفي الصورة لقطة من مباراة منتخب الإمارات مع الكويت في ختام الدور التمهيدي.