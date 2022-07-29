انطلاق دورة تقنية الفيديو بمشاركة 38 حكماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، في دبي، محاور ورشة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي يُنظمها اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع نظيره الدولي، حتى 31 الجاري، بمشاركة 38 حكماً ومساعداً.

وقال رئيس لجنة الحكام، سالم علي الشامسي: «إن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد بدأ في الأول من شهر يوليو الجاري، بالتدريبات البدنية في مختلف إمارات الدولة، ويتواصل بدورة تقنية الفيديو».

ويشتمل برنامج الدورة على محاضرات نظرية تتناول بروتوكول التقنية، وتفسير حالات الـVAR، ومنطقة الجزاء، ولمسات اليد، والتدخلات العنيفة.

ويُقام الجانب العملي في الفترة المسائية على ملاعب اتحاد الكرة بدبي.

ويحاضر في الدورة الأوزبكي فرهاد عبدالله، المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، والمحليّون عبدالواحد خاطر، مسؤول تقنية الفيديو في إدارة الحكام، ولي بروبرت، مدير الإدارة، وريتشارد ميلين، المدير الفني للحكام.

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