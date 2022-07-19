الأبيض الأولمبي يختتم معسكره الخارجي في صربيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، أول من أمس، معسكره الذي أقيم في صربيا على مدار أسبوعين، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، التي ستُقام بالعراق في الفترة من الأول إلى الـ18من نوفمبر المقبل.

وخاض الأبيض خلال فترة المعسكر عدداً من التجارب الودية مع أندية صربية من مختلف الدرجات، قام خلالها الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينس سيلفا بتجربة جميع اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تطبيق الخطط الفنية التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية.

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