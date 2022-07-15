«النمور البحارة» وصيفاً في تحدي «قوارب الطاقة»

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

فاز فريق من طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي بالمركز الثاني في تحدي قوارب الطاقة في نسخته التاسعة التي أقيمت منافساتها بنادي اليخوت في موناكو.

وتألف الفريق من مجموعة من طلبة الجامعة من رواد الابتكار «النمور البحارة» حيث قاموا باستثمار مواهبهم المشتركة عبر ثلاثة تحديات مختلفةٍ ليحصدوا المرتبة الثانية في هذا التحدي الدولي الذي يهدف لتحسين التأثير البيئي للنقل البحري. يذكر أن التحدي يقوم على تقييم تقنية الدفع النظيفة للمنافسين عن طريق اختبارات التحمل والسرعة والقدرة على المناورة.

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