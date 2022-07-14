أورتيغا يشيد بلاعبي أبيض الشباب في معسكر المغرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كثّف منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم (مواليد 2003) تحضيراته في معسكره الخارجي في المغرب، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة أبها السعودية، في الفترة من 20 يوليو إلى السادس من أغسطس المقبل، والتصفيات الآسيوية المقرر انطلاقها في شهر سبتمبر 2022.

من جهته، أشاد فرانك أورتيغا مدرب المنتخب بجدية جميع اللاعبين خلال المعسكر، وتطبيقهم للتوجيهات خلال التدريبات اليومية والتقسيمات الودية، وقال: «إن لاعبي الأبيض الشاب حريصون على تحقيق جميع الأهداف المرجوة من المعسكر الحالي، ليكون خير استعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الأيام المقبلة».

وكان أبيض الشباب قد خاض تقسيمتين وديتين أمام فريقين مغربيين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين.

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