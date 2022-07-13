منتخب الجوجيتسو يصل إلى برمنغهام للمشاركة في الألعاب العالمية 2022

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو، أمس، إلى مدينة برمنغهام الأميركية للمشاركة في بطولة الألعاب العالمية 2022، وتضم قائمة المنتخب كلاً من فيصل الكتبي في (وزن 85 كجم)، ومحمد العمري (وزن 77 كجم)، ومحمد السويدي (وزن 69 كجم)، وشمّا الكلباني (وزن 63 كجم)، وبلقيس عبدالكريم عبدالله ( وزن 48 كجم).

وانطلقت البطولة في السابع من يوليو الجاري بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم في أكثر من 30 رياضة مختلفة، إلا أن منافسات الجوجيتسو ستُقام يومي 15 و16 يوليو الجاري.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو فهد الشامسي، أن المكانة المرموقة التي وصل إليها جوجيتسو الإمارات والريادة العالمية التي حققتها الدولة على صعيد اللعبة، ما كانت لترى النور لولا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ورؤيتها الحكيمة التي شكّلت اللبنة الأساسية للنهوض برياضة الجوجيتسو وتسطير الإنجازات في البطولات والمحافل العالمية.

وقال الشامسي في بيان صحافي إن «مشاركة الإمارات في بطولة الألعاب العالمية على صعيد مجموعة من الرياضات المختلفة أصبح مشهداً مألوفاً، نظراً للتقدم الكبير الذي تحققه الرياضة الإماراتية وخصوصاً رياضة الجوجيتسو، حيث أصبح لاعبونا يتربعون على قمة التصنيفات الدولية، ويشكلون رقماً صعباً في كل البطولات».

وأشاد الشامسي بأداء اللاعبتين شمّا الكلباني وبلقيس عبدالله خلال الموسمين الأخيرين وإنجازاتهما التي أهلتهما لتصبحا أول إماراتيتين تمثلان الوطن في الألعاب العالمية، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في تعزيز سجلهما من الإنجازات والنجاحات.

وتنافس شمّا الكلباني في فئة 63 كجم بمشاركة كل من السلوفينية مايا بوفسنار، والإسرائيلية روني نيسيماين، والتايلاندية أورابا سيناثام، والأوكرانية بوغدانا غولوب، والأميركية تاينارا ويدجيناند. وفي فئة 69 كجم يتنافس اللاعب محمد السويدي مع كل من الفرنسي فالنتين بلومنتال، والإسرائيلي فيكي دابوش، والبلجيكي فلوريان بايلي، والأميركي كارلوس فيلاسكويز، والبنمي أليخاندرو أدريان ميلورد.

أما محمد العمري الذي ينافس في فئة 77 كجم، فمن المحتمل أن يواجه البحريني علي منفردي، والإسرائيلي نمرود ريدر، والبولندي روبرت هينيك، والأميركي كيم إدموند، والمنغولي بات بايار باتسوخ. وينافس فيصل الكتبي في هذه النسخة بفئة 85 كجم، وسيتعين عليه مواجهة الكولومبي كيفين كيورفو، والإسرائيلي سار شيميش، والقيرغيزي عبدالرحمن حاجي مرتضى لييف، والأردني بدر الخزاعي، والبولندي ماسيغ كوزاك، والأميركي كامبوس إليويناي دي أبرو.

كما تنافس بلقيس عبدالله في وزن 48 كجم وتملك حظوظاً كبيرة في تحقيق إنجاز على ضوء نتائجها الأخيرة في بطولات العالم وبطولة آسيا وسجلها المميز من الميداليات في المراحل السنية كافة التي مثلت فيها المنتخب. ومن المحتمل أن تواجه بلقيس الهاشمي كلاً من الألمانية إرينا برودسكي، والتايلاندية كانجوثا باثارابونسورن، والسنغافورية ماي يونغ تيه، والكندية فيكي هوانغ، والهولندية جينيفيف بوغرس، والأوكرانية أوليكساندرا روسيتسكا.

قائمة المنتخب تضم كلاً من فيصل الكتبي ومحمد العمري ومحمد السويدي وشمّا الكلباني وبلقيس عبدالكريم.

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