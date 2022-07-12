المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتقاد

وجّه عدد من مشجعي أحد أندية دوري المحترفين انتقادات إلى محلل رياضي، بعدما تم تداول رسالة له على جروب في تطبيق «واتس أب»، يعلق خلالها بأنه رغم التعاقدات التي أبرمها النادي، لكنه لن يحقق لقب الدوري حتى في حال تعاقده مع عدد من اللاعبين العالميين.

إعارة

أكد لاعب مقيم أنه لن يوافق على الانتقال من ناديه المحترف إلى أي من أندية دوري الدرجة الأولى، حتى لو تم منحه راتباً ومخصصات مالية أعلى، مؤكداً أنه يتطلع إلى الاستفادة من فرص الاحتكاك المتوافرة لتطوير نفسه، مبيناً أن ذلك لن يجده متوافراً في دوري الأولى.

مدرب

قال مدرب مواطن يقضي إجازة ترفيهية مع عائلته خارج الدولة، إنه ينتظر عرضاً من أحد الأندية لتدريبها، وإن سفره في الوقت الراهن لن يقلل من فرص التعاقد معه، خصوصاً أنه يحافظ على التواصل الهاتفي مع إدارة أحد الأندية وعدد من لاعبي الفريق.

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