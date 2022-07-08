المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إعارة

صُدم لاعب انتقل أخيراً إلى أحد أندية المحترفين، برغبة إدارة شركة كرة القدم بإعارته لنادي آخر الموسم المقبل، بحجة أن مكانه زاخر بالعديد من اللاعبين، متسائلاً، إذا كان الوضع هكذا لديكم، فلماذا تعاقدتم معي؟!

تكريم

كرّم نادي عجمان، أربعة من لاعبيه في فريق الشباب، على خلفية تفوقهم الدراسي في الثانوية العامة، وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية، إذ أثنى مسؤولو النادي على قدرات هؤلاء الرباعي في الجمع بين التفوق الدراسي والرياضي.

استياء

غلبت مشاعر الغضب والاستياء على مشاعر جماهير أحد أندية المحترفين، لعدم إعلان إدارة النادي عن أي صفقات جديدة، خصوصاً فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، وعبروا عن مشاعر غضبهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الإدارة بالتحرك والتعاقد مع لاعبين «سوبر»، يدعمون مشاركات الفريق في الموسم المقبل.

رسالة

وجه مدرب أجنبي رسالة لرئيس شركة كرة القدم في النادي عبر «واتس أب»، مبدياً انزعاجه من عدم ضم الصفقات التي أوصى بها قبل سفره إلى بلاده لقضاء إجازته السنوية، مشدداً على أن تأخر الصفقات سيكون له تأثير سلبي في تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

إيقاف

قررت إدارة أحد أندية دوري المحترفين إيقاف العمل مع وكيل أعمال لاعبين، بداعي أنه يعمل على جلب عروض للاعبي الفريق، في الوقت الذي لا يقدم فيه أي فائدة للنادي بالتعاقد مع لاعبين جدد سبق أن طلبت الإدارة التعاقد معهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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