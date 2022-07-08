الظنحاني يحتفي ببطل «تحدي القراءة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بارك إداري الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة مانع الظنحاني، فوز طالبه محمد علي اليماحي بالمركز الأول في «تحدي القراءة العربي» على مستوى الإمارات. وقال الظنحاني، وهو مشرف «تحدي القراءة العربي» في مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي للبنين، لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدنا الفوز الذي حققه الموهوب اليماحي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح، وقد عكس بهذا الفوز المميز أهمية دمج القراءة والعلم والثقافة مع الرياضة في بوتقة واحدة».

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