المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إعارة

عبّر لاعب مقيم عن دهشته للوعود التي تلقاها من أندية عدة لضمه على سبيل الإعارة، وطلب كل منهم الصبر عليه وعدم التوقيع، موضحاً أن أياً منهم لم يكرر اتصاله بخصوص التفاوض، ما أوقعه بحرج أمام إدارة ناديه.

تصريح

رفض لاعب يلعب في أحد أندية المحترفين الإدلاء بتصريحات إعلامية، مبرراً ذلك بأنه لا يحب الظهور الإعلامي، بينما ينشر الكثير من صور رحلاته الاستجمامية في حساباته في «السوشيال ميديا».

أدريلسون

ذكرت صحيفة «أو بوفو» البرازيلية أن مدافع الوصل السابق، أدريلسون دا سيلفا، اقترب من الانضمام إلى صفوف فريق فورتاليزا البرازيلي، مشيرة إلى أن عدم تفعيل «الإمبراطور» لبند شراء أدريلسون أسهم في قرار الأخير بالعودة إلى البرازيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news