«دبي البحري» يستعرض جهود استمرار تميّز فريق «الفيكتوري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الاجتماع الشهري، مع ختام شهر يونيو الماضي، برئاسة أحمد بن مسحار، وحضور كل من نائب الرئيس سيف السويدي، والأعضاء: إبراهيم الحداد، وراشد المهيري، وجمال المهيري، وعيسى الحاج ناصر، وخالد البلوشي.

وناقش الاجتماع الخطوات المتسارعة في تنفيذ الخطط الخاصة بالوحدات التنظيمية الرامية إلى تطوير العمل في النادي، وتحقيق أهداف الخطة والتوجه الاستراتيجي 2021-2027، حيث استعرض مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات، من بينها إدارة فريق الفيكتوري والجهود القائمة لاستمرار تميزه وعطائه في الساحة الرياضية البحرية.

وأشاد المجلس بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم 2021-2022.

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