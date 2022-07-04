المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وداع

نشر اللاعب البرازيلي راميرو بينيتي، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، رسالة وداع إلى جمهور الوصل عقب انتهاء إعارته إلى «الإمبراطور»، مؤكداً أنه يعتز بتجربته مع الوصل، ولن ينساها طوال حياته.

صفقة

يستعد ناديان في دوري أدنوك للمحترفين للإعلان عن صفقة تبادلية كبرى بين اثنين من نجوم الفريقين، بالإضافة إلى مقابل مالي لايزال متبقياً في المراحل الأخيرة من الاتفاق، ولكنه بحسب تأكيدات مصادر مقربة من الناديين، لن يقف حائلاً أمام اكتمال الصفقة.

استئذان

كشف وكيل لاعبين (محلي)، أن أحد النجوم الذين انتقلوا لنادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية، طلب الحصول على إذن من إدارة ناديه السابق، لاختيار النادي الجديد الذي سيلعب له رغم انتهاء عقده، بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية المحترفين، تقديراً من جانب اللاعب لناديه الذي لعب له سنوات عدة.

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