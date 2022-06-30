«البلياردو والسنوكر» يوزع مناصبه الإدارية

المصدر: دبي - وام

عقد مجلس إدارة اتحاد البلياردو والسنوكر اجتماعه الأول، مساء أول من أمس، بعد تشكيله الجديد برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

تم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية للمجلس في دورته الجديدة، التي شملت: عبدالمنعم الختال نائباً لرئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة البلياردو، وخالد عبدالله الحمادي نائباً لرئيس مجلس الإدارة رئيساً للمكتب التنفيذي، وسلطان الجوكر أميناً للسر العام رئيساً للجنة السنوكر، ويوسف أحمد الهرمودي أميناً عاماً مساعداً ورئيساً للجنة الحوكمة، ومروان الضالعي مديراً مالياً رئيساً للجنة الاستثمار والتسويق، وفاطمة العامري رئيسة للجنة التوازن بين الجنسين والاستراتيجية، وخالد الشامسي رئيساً للجنة التراخيص، ومحمد المحرزي رئيساً للجنة الإعلام والترويج.

واستعرض مجلس الإدارة خارطة الطريق للمجلس في الدورة الحالية، التي تستهدف أن تكون محطة جديدة في مسيرة الاهتمام بلعبة البلياردو والسنوكر وتطويرها، بما يتلاءم مع سجلها الحافل من الإنجازات على مدار الأعوام الماضية.

تضمن جدول أعمال الاجتماع الأول تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة حسب البند رقم (14) من المادة رقم (28) من لائحة النظام الأساسي، الذي يترأسه خالد الحمادي نائب الرئيس، ويضم في عضويته سلطان الجوكر الأمين العام، ويوسف الهرمودي ومروان الضالعي، وذلك بغرض تسريع اتخاذ القرارات وتطوير منظومة العمل في الدورة الجديدة للاتحاد.

واستعرض الاجتماع مجموعة من البنود، أبرزها الاطلاع على عقد محمد علي عبدالله مدرب منتخب السنوكر، ومناقشة تعيين عمران سالم مدرباً لمنتخب الإمارات للبلياردو.

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