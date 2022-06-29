دبي تستضيف بطولة النخبة للكرة الطائرة بمشاركة 10 فرق من آسيا وإفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دبي بطولة النخبة للكرة الطائرة من الثامن عشر وحتى الثامن والعشرون من شهر أغسطس المقبل وبمشاركة عشرة فرق من آسيا وإفريقيا.

وقال مدير عام شركة BBSPORTS عبدالله مراد إن الدعوة وجهت لأفضل الأندية أبطال الدوري والكاس في بلادها وأكدت ثمانية فرق المشاركة حتى الآن ومن أبرزها الهلال السعودي والاهلي السعودي وبيكان الإيراني والعربي الكويتي.

وتم توجيه الدعوة لنادي الوحدات الاردني بطل الدوري وبطل السوبر حيث أفاد بسام ابو حماد منسق عام البطولة أن غصاب خليل مدير نشاط الكرة الطائرة وعضو مجلس إدارة الوحدات رحب بالمشاركة بالبطولة.

وأكد أن إدارة النادي ستتخذ قرارها بهذا الخصوص الاحد القادم بأجتماعها الاسبوعي مقدرا دور الشركة المنظمة بدعوة الوحدات صاحب الانجازات والبطولات والذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الاردن والوطن العربي نشرت إلى أن مشاركة النادي ستحقق إضافة نوعية للفرق المشاركة وستحقق الهدف المنشود في الاحتكاك بأندية عريقة لها باع طويل بالكرة الطائرة.

من جهة أخرى ذكر عبدالله مراد مدير شركة BBSPORTS أن الشركة ستعلن في مؤتمر صحفي موسع في دبي اسماء الفرق وتعليمات البطولة والجوائز المالية المخصصة للبطل والوصيف.

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