ثنائي أياكس مطلوب في يونايتد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مانشستر يونايتد سيضطر إلى دفع مبلغ كبير من أجل التعاقد مع ثنائي أياكس، لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد. وقالت إن أياكس يطالب بـ115 مليون جنيه إسترليني على الأقل من أجل التخلي عن ليساندرو مارتينيز وأنتوني لمصلحة مانشستر يونايتد. وارتبط يونايتد بشكل متكرر مع هذا الثنائي الذي يحظى بثقة مدرب اليونايتد الجديد إريك تين هاج الفائز بالدوري الهولندي مع أياكس في الموسمين الماضيين.

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