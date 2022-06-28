اتحاد التنس ينظم أول بطولة صيفية في الملاعب المكشوفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد التنس نجاحه في تنظيم أول بطولة تصنيفية لزوجي الرجال، أقيمت في الملاعب المكشوفة في الصيف، بالتعاون مع أكاديمية 360 للتنس في ملاعب الأكاديمية في دبي، وبرعاية الراعي الرسمي للاتحاد «ويلسون» بمشاركة 32 لاعباً، منهم أربعة لاعبين مواطنين، هم: عمر أحمدي، وعبدالله عدنان، ومحمد الفردان، ومروان ناصر، وأسفرت عن فوز الثنائي البريطاني سايمون روبيرت، وباول شيفيز بالمركز الأول، بعد تفوقهما على الثنائي البريطاني جاريث رايت، والهندي وانورانغ ردي، بمجموعتين نظيفتين. وتوج الأمين العام للاتحاد، ناصر المرزوقي، الفائزين.

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