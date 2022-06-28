الصيني لي يتقدم نحو التأهل لجولة «دي بي وورلد» للغولف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اقترب الصيني هاوتونغ لي من التأهل إلى البطولة الختامية لجولة دي بي وورلد للغولف، التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، بعدما توج بلقب بطولة «بي إم دبليو» المفتوحة في مدينة ميونيخ الألمانية، ليتقدم 38 خطوة، ويصبح بالمركز الـ17 بحسب التصنيف الأسبوعي. جاء فوز الصيني باللقب بعد اللجوء إلى جولة فاصلة مع البلجيكي توماس بيترز، ليحقق 460 نقطة، ويصبح رصيده الإجمالي هذا الموسم 849.9 نقطة. ويتطلع لي للعودة إلى دبي التي كانت بوابته نحو العالمية في عام 2018، عندما توج وقتها بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك، ليصبح أول لاعب آسيوي يحقق لقب البطولة التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف.

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