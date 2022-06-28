مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري المصري

المقاولون العرب - البنك الأهلي 21:00

غزل المحلة - الإسماعيلي 21:00

الزمالك - سيراميكا كليوباترا 23:30

الدوري السوداني

توتي - أهلي الخرطوم 18:00

الهلال - حي العرب بورتسودان 18:00

كوبر الخرطوم - هلال الأبيض 18:00

أهلي مروي - الأمل عطبرة 18:00

الخرطوم الوطني - ود نوباوي 21:15

هلال الساحل - حي الوادي نيالا 21:15

المريخ - هلال الفاشر 21:15

أهلي شندي - الشرطة القضارف 21:15

بطولة غرب آسيا للناشئين

العراق - لبنان 19:00

سوريا - الأردن 22:00

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