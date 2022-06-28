مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب - البنك الأهلي 21:00
غزل المحلة - الإسماعيلي 21:00
الزمالك - سيراميكا كليوباترا 23:30
الدوري السوداني
توتي - أهلي الخرطوم 18:00
الهلال - حي العرب بورتسودان 18:00
كوبر الخرطوم - هلال الأبيض 18:00
أهلي مروي - الأمل عطبرة 18:00
الخرطوم الوطني - ود نوباوي 21:15
هلال الساحل - حي الوادي نيالا 21:15
المريخ - هلال الفاشر 21:15
أهلي شندي - الشرطة القضارف 21:15
بطولة غرب آسيا للناشئين
العراق - لبنان 19:00
سوريا - الأردن 22:00
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