الحتاوي في موسوعة غينيس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الدراج الإماراتي عبدالله الحتاوي إنه قام بتحطيم رقمين قياسيين عالميين من غينيس للأرقام القياسية خلال أسبوع واحد، حيث خاض التحدي الأول يوم 16 يونيو بقيادة دراجته الهوائية فئة الأربع عجلات وعليها (17) شخصاً، محطماً الرقم السابق وهو قيادة دراجة عليها (14) شخصاً، كما قاد يوم 23 يونيو، دراجته الرباعية بطريقة استعراضية على عجلتين لمسافة 2200 متر ويحمل على كتفه شخصاً، محطماً الرقم السابق (500) متر، وعليها حاز على رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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