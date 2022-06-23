المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ريجيكامب

أعلن نادي نيفتشي باكو الأذربيجاني على حسابه الرسمي في «تويتر» تعاقده مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، بعدما رحل مدرب الوصل والوحدة السابق عن تدريب كرايوفا الروماني.

تعاقد

اقترب أحد أندية المقدمة في لعبة جماعية، من التعاقد مع مدرب من الجنسية العربية، قادماً من فريق منافس قاده للهيمنة على ألقاب الموسم الماضي، وحصد ثلاثة ألقاب متتالية من أصل البطولات الأربع التي امتد عليها الموسم.

رفض

رفض المدرب الأجنبي الكبير بأحد أندية دوري المحترفين توصية مسؤول في النادي بالاستعانة بأحد وكلاء اللاعبين في اختيار لاعب أجنبي لضمه إلى الفريق، مشدداً على أنه سيقوم باختيار اللاعب بنفسه دون أي تدخل من أحد في الأمور الفنية.

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