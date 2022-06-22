المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ماشاريبوف

علمت «الإمارات اليوم» أن الدولي الأوزبكي، جلال الدين ماشاريبوف، اقترب من العودة إلى دوري أدنوك، بعدما قرر نادي النصر السعودي الاستغناء عن خدماته، إذ لعب ماشاريبوف في صفوف شباب الأهلي خلال موسم 2020-2021، وقدم مستويات رائعة.

عقد

دافع لاعب أحد أندية المقدمة، (تخطى حاجز الـ30 من عمره)، عن نفسه من الشائعات التي ربطته بالخروج من ناديه الحالي، الذي توج معه بالعديد من الألقاب، إذ نشر مقطع فيديو عبر حسابه في «سناب شات»، أكد أنه باق مع ناديه.

اهتمام

ذكرت صحيفة سبورت الأوكرانية، أن لاعب وسط دينامو كييف، سيرهي سيدورتشوك، دخل ضمن اهتمامات نادي العين، وذلك بتوجيه من مدرب الفريق سيرجي ريبروف.

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