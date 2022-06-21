المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إنهاء

قال مقربون من اللاعب الأجنبي الكبير إن النادي أبلغه بإنهاء خدماته، وإنه سيتسلم خطاباً رسمياً بذلك خلال أيام حتى يتمكن النادي من التعاقد من بديل لدعم صفوفه في الموسم الجديد.

«موتاي»

استغل لاعب بني ياس، خميس الحمادي فترة انتهاء الموسم والتحق بأحد مراكز تدريب الموتاي في منطقة الرحبة بأبوظبي، إذ نشر مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» وهو يتدرب مع مجموعة من الرياضيين.

شائعات

طالبت جماهير أحد أندية المقدمة من ناديها ضرورة إصدار تصريح رسمي للردّ على الشائعات المستمرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مستقبل هداف الفريق، إلى جانب توضيح حول ما آلت إليه المفاوضات بخصوص تجديد إعارة اللاعب الذي عاد إلى ناديه الأساسي خارج الدولة.

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