مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أبطال أوروبا

لافيوريتا - إنتر كلوب دي 17:30

ليفاديا تالين - فيكينغور ريكيافيك 23:30

الدوري السوداني

أهلي شندي - هلال الفاشر 18:00

أهلي مروي - هلال الأبيض 18:00

توتي - المريخ 18:00

حي الوادي - حي العرب 18:00

هلال الساحل - الشرطة القضارف 21:15

الخرطوم الوطني - الأمل عطبرة 21:15

الهلال - كوبر الخرطوم 21:15

ود نوباوي - أهلي الخرطوم 21:15

الدوري الآيسلندي

أكرينس - هافنارفجوردور 23:15

فالور ريكيافيك - لايكنير رايكجافيك 23:15

طباعة
أعلى