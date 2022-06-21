مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
لافيوريتا - إنتر كلوب دي 17:30
ليفاديا تالين - فيكينغور ريكيافيك 23:30
الدوري السوداني
أهلي شندي - هلال الفاشر 18:00
أهلي مروي - هلال الأبيض 18:00
توتي - المريخ 18:00
حي الوادي - حي العرب 18:00
هلال الساحل - الشرطة القضارف 21:15
الخرطوم الوطني - الأمل عطبرة 21:15
الهلال - كوبر الخرطوم 21:15
ود نوباوي - أهلي الخرطوم 21:15
الدوري الآيسلندي
أكرينس - هافنارفجوردور 23:15
فالور ريكيافيك - لايكنير رايكجافيك 23:15
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