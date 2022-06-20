المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ألفيس

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي لوكاس ألفيس، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، قادماً من باس لاميا اليوناني، في صفقة انتقال حر.

راتب

كشف لاعب صاعد بأحد أندية دوري المحترفين أن شركة كرة القدم بالنادي استجابت لمطالبه بزيادة راتبه الشهري، وتضمين ذلك في العقد الرسمي المبرم بينه وبين النادي، بعد المستوى المتطوّر الذي قدمه في الفترة الماضية.

اتفاق

يحاول أحد أندية دوري المحترفين التوصل إلى اتفاق مع لاعبه الدولي لتجديد عقده، خصوصاً بعد تألق اللاعب، أخيراً، مع المنتخب، ما زاد من قيمته السوقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news