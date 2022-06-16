تقام في كوريا الجنوبية بمشاركة 231 لاعباً

محمد خميس ينتزع ذهبية وبرونزيتين في «آسيوية رفعات القوة»

محمد خميس على منصّة التتويج. من المصدر

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

انتزع البطل البارالمبي، محمد خميس، ميدالية ذهبية وبرونزيتين فئة وزن فوق 97 كغم، خلال مشاركته في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة المقامة حالياً بمدينة بيونغ تيك في كوريا الجنوبية، بمشاركة 231 لاعباً يمثلون 19 دولة، وتختتم منافساتها في 20 الجاري.

وأهدى البطل البارالمبي، محمد خميس، إنجازه إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات، والى كل من أسهم خلال الفترة الماضية في انتزاع الميداليات.

من جانبه، قال إداري البعثة، خليفة حسن، في بيان صحافي: «سعداء بانتزاع بطلنا محمد خميس ميداليات اليوم الأول، التي ستكون مصدر إلهام لبقية لاعبينا في مشاركاتهم المقبلة، ونتمنى لهم التوفيق وانتزاع الميداليات».

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