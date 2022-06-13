المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سماسرة

عرضت شركة كرة القدم بأحد أندية دوري المحترفين على مدرب الفريق سيراً ذاتية لعدد من اللاعبين الأجانب، لاختيار اثنين من بينهم للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل، لكن المدرب طلب من إدارة النادي أن يتولى هذا الأمر بنفسه بعيداً عن سماسرة اللاعبين.

خروج

خرج أعضاء مجلس إدارة سابقين لأحد الأندية، من جروب «واتس أب» رياضي شهير، بعدما تمت إضافة شخصية رياضية مهمة إلى الجروب، بسبب وجود مشكلات سابقة مع الضيف الجديد.

ديوب

عاد مهاجم فريق الظفرة، السنغالي ماكيتي ديوب، إلى بلاده دون حسم مصير استمراره مع الفريق، وذلك بعد أن قضى اللاعب 8 مواسم في دوري أدنوك للمحترفين، أغلبها مع «فارس الظفرة»، فيما خاض تجربة قصيرة مع شباب الأهلي.

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