«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بإنجاز أبطاله في المونديال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد نادي دبي لأصحاب الهمم بالإنجاز الذي حققه أبطاله في كأس العالم البارالمبية للرماية، المقامة في فرنسا، بعد أن حصلت اللاعبة عائشة المهيري على ذهبية الزوجي المختلط في البندقية بالرماية، مع لاعب نادي العين عبدالله البلوشي، والتي حققت أيضاً الميدالية البرونزية للفرق «الرماية بالبندقية» مع فريق الإمارات المكون من لاعبي نادي العين عبدالله الأحبابي وسعيد البلوشي.

وحصلت اللاعبة عائشة الشامسي على برونزية الزوجي المختلط «الرماية بالبندقية» مع لاعب نادي العين سعيد الأحبابي، فيما حقق اللاعب علي يونس رقماً تأهيلياً في مشاركته الأولى.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، إن «الإنجاز لم يأت من فراغ، وإنما كان نتاجاً للجهد المبذول على كل الأصعدة، والذي كان له المرود الإيجابي على مشاركة أبطال النادي في هذا الحدث المهم».

وأضاف أن «هذه المشاركة تأتي ضمن خطة النادي لوجود أبطاله مع منتخب الإمارات في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024)، حيث شارك لاعبو النادي في كأس العالم الحالية بفريق مكون من عائشة المهيري، وعائشة الشامسي، وعلي يونس، ومانع كرجي».

وأشاد بالرقاد بالإنجاز وكذلك بالقفزة في التصنيف العالمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news