المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مارتينيلي

ذكرت صحيفة «بولا في أي بي» البرازيلية أن نادي فلومينينسي رفض عرضاً من أحد أندية دوري المحترفين للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس مارتينيلي مقابل خمسة ملايين يورو، مشيرة إلى أن إدارة النادي لن تقبل ببيع مارتينيلي بأقل من ثمانية ملايين يورو.

تصريحات

طلب لاعب دولي سابق يلعب في الدرجة الأولى بعدم الضغط عليه للإدلاء بأي تصريحات صحافية خلال الموسم المنتهي لدوري أدنوك للمحترفين، وجدد طلبه بتأجيل ذلك إلى أن يبدأ الاستعداد للموسم الجديد.

عقود

قال لاعبون في أندية الدرجة الأولى إنهم وافقوا على قبول عروض التجديد المقدمة لهم من دون طلب زيادات مالية، أو شروط تعجيزية بعد قرار تسجيل 25 لاعباً في الموسم المقبل خشية عدم الحصول على نادٍ يلعبون فيه.

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