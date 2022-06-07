مباريات اليوم
تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال
الإمارات - أستراليا 22:00
دوري الأمم الأوروبية
فنلندا - الجبل الأسود 20:00
ألمانيا - إنجلترا 22:45
إيطاليا - المجر 22:45
البوسنة والهرسك - رومانيا 22:45
جزر فاروه - لوكسمبورغ 22:45
ليتوانيا - تركيا 22:45
تصفيات أمم إفريقيا
إسواتيني - بوركينا فاسو 17:00
الرأس الأخضر - توغو 20:00
زامبيا - جزر القمر 20:00
رواندا - السنغال 23:00
الدوري العراقي
الشرطة - أمانة بغداد 22:45
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news