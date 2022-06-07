مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

الإمارات - أستراليا 22:00

دوري الأمم الأوروبية

فنلندا - الجبل الأسود 20:00

ألمانيا - إنجلترا 22:45

إيطاليا - المجر 22:45

البوسنة والهرسك - رومانيا 22:45

جزر فاروه - لوكسمبورغ 22:45

ليتوانيا - تركيا 22:45

تصفيات أمم إفريقيا

إسواتيني - بوركينا فاسو 17:00

الرأس الأخضر - توغو 20:00

زامبيا - جزر القمر 20:00

رواندا - السنغال 23:00

الدوري العراقي

الشرطة - أمانة بغداد 22:45

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