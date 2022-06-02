المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مدربون

ينوي أحد أندية المحترفين الإطاحة بعدد كبير من مدربي المراحل السنية هذا الموسم، والتعاقد مع مدربين جدد، من بينهم مواطنون تركوا النادي من قبل.

اتحاد

ينوي اتحاد لعبة فردية التجهيز لحفل كبير خاص بنهاية الموسم وسرد الإنجازات، ليرد على انتقادات كانت دائماً تلاحق رئيساً سابقاً.

هداف

يواجه اللاعب المخضرم وأحد هدافي الدوري تاريخياً مصيراً مجهولاً مع ناديه في الموسم المقبل، إذ لم تتضح الرؤية حتى الآن حول استمراره في الفريق، في وقت يخطط النادي لإجراء تغييرات شاملة الموسم الجديد.

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