أبيض الشباب يلتقي ودياً منتخب طاجيكستان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003، اليوم (الخميس)، مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن برنامج معسكره الخارجي في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه المُقام في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو الجاري.

ويقود المنتخب المدرب الإسباني فرانك أورتيغا، والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في هذا المعسكر.

يذكر أن المعسكر يأتي ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب في الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022 في قيرغيزستان، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة التي تضم إيران وقيرغيزستان وبروناي، فيما تُقام نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً في أوزبكستان العام المقبل.

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