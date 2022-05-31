المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سرية

قال رئيس شركة كرة القدم بأحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه إن الشركة تجري مفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب بعيداً عن وسائل الإعلام، للتوصل معهم إلى اتفاق بهدف تعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

لياقة

لجأ حارس مرمى فريق الظفرة، عبدالله سلطان، إلى رياضة ركوب الدراجات الهوائية للمحافظة على لياقته البدنية على الرغم من نهاية الموسم، إذ شارك اللاعب في سباق دراجات مصغر في مدينة العين رفقة مجموعة من الدراجين.

صدمة

تلقى لاعب عربي كبير محترف في الدوري الإماراتي صدمة كبيرة من قبل إدارة ناديه التي طالبته بالبحث عن نادٍ آخر يلعب له في الموسم المقبل، لعدم حاجة الفريق لخدماته، على الرغم من أن عقد اللاعب مازال باقياً فيه موسم آخر.

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